Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина3000 мм
- Высота900 мм
- МатериалПВХ
- Мощность220 Вт
- Цветбелый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бахрома Фликер, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Флэр, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Каскад, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Бахрома Комет, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м
Гирлянда Лайн, белый провод, теплый белый, без мерцания, 10 м
Гирлянда Радианс, черный провод, белый, без мерцания, 10 м
Дюралайт Флоу, белый, 100 м
Светодиодная сеть Твинкл, черный провод, теплый белый, без мерцания, 2х3 м
Занавес Лайт, белый провод, теплый белый, без мерцания, 2х1.5 м
Занавес Флоу, белый провод, белый, с мерцанием, 2х3 м
Светильник потолочный светодиодный V1062-CL Criteo LED*75W
Елка настольная, настенная Мальмё
Умная люстра Паркер Смарт квадрат, RGB, белый, 4 светильника
Ель Красный Бархат пластик, 180
Светильник потолочный светодиодный V1070-CL Wass LED*60W
Сани Висбю, новогодний декор, бежевый
Светодиодная подвесная люстра с пультом V2792-PL Tiara LED 188W
Ель Красный Бархат пластик, 210
Светодиодный потолочный светильник с пультом V2852-CL Rita LED 118W
Ель Classic пластик, 210
Бахрома Флэр, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Каскад, белый провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Бахрома Вейв, прозрачный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м
Гирлянда Лайт, белый провод, белый, без мерцания, 10 м
Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, белый, 5 м
Светодиодная сеть Твинкл, черный провод, белый, без мерцания, 2х3 м
Занавес Люминесценс, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 2х1 м
Занавес Люминесценс, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 2х1 м
Занавес Лайт, белый провод, белый, без мерцания, 2х1.5 м
Занавес Рэйн, белый провод, теплый белый, без мерцания, 2х3 м