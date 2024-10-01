Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина100 мм
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ложка чайная, «Аляска бэйсик», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0.5 л
Харрикейн «Бистро»
Доска для подачи с ручкой дуб
Коктейльная рюмка «Эссеншл», 0,21л
Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, зеленый
Коктейльная рюмка «Бродвей»
Тарелка мелкая «Универсал»
Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, бежевая
Горшок для запекания, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, красный
Сахарница без крышки «Млечный путь», фарфор
Сахарница с крышкой «Скандинавия» керамика
Сахарница без крышки «Пати» фарфор
Сахарница «Крафт Вайт» фарфор
Сахарница «Крафт Блю» фарфор
Емкость для пакетиков сахара «Монако Вайт», фарфор
Емкость для пакетиков сахара «Симплисити»
Сахарница без крышки «Монако Вайт», фарфор
Сахарница с крышкой «Революшн Сэндстоун»
Сахарница «Афродита»
Ложка чайная, «Аляска бэйсик», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0.5 л
Харрикейн «Бистро»
Доска для подачи с ручкой дуб