Фотография Зеркало настенное серебристое от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Зеркало настенное серебристое

4.9
Оптовая цена
от 18 290 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Зеркало настенное серебристое
Зеркало настенное серебристое
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Зеркало настенное серебристое

4.9
18290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес35 кг
  • Высота1180 мм
  • Ширина980 мм
  • Толщина40 мм

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