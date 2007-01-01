Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Журнальный столик Адриана 50*50 см серая керамика, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Адриана 50*50 см серая керамика
12 оценок
22 990
Журнальный столик Адриана 50*50 см серая керамика - фото 1Журнальный столик Адриана 50*50 см серая керамика - фото 2Журнальный столик Адриана 50*50 см серая керамика - фото 3
NEW

Журнальный столик Адриана 50*50 см серая керамика

Артикул: CH-080-835
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота500 мм
  • Вес7.4 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Адриана — это воплощение утончённой роскоши и современного стиля. Серая столешница с изысканным рисунком под керамику гармонично сочетается с металлическим основанием в цвете шампань. Геометрически выверенная опора с перекрёстными металлическими дугами в основании придаёт дополнительную устойчивость и дизайнерскую выразительность. Такое решение делает столик выразительным акцентом в любом интерьере. Столешница изготовлена из прочного искусственного мрамора, обладающего высокой устойчивостью к механическим повреждениям и перепадам температур. Металлические ножки придают конструкции устойчивость и выдерживают нагрузку до 20 кг, при этом сохраняют визуальную лёгкость. Круглая форма диаметром 50 см делает столик универсальным решением для гостиной, холла или зоны ожидания. Высота 55 см соответствует стандартам комфортной посадки, позволяя использовать его как для сервировки напитков, так и для декоративных элементов — ваз, книг или свечей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота500 мм
  • Вес7.4 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Допустимая нагрузка20
  • Цветсерый, шампань
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Вес упаковки8.60 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Габариты упаковки для логистики560
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Журнальный столик Адриана 50*50 см серая керамика
Журнальный столик Адриана 50*50 см серая керамика
22 990
