Характеристики товара
Описание
- эксклюзивная форма столешницы (треугольник Рело)
Основные характеристики
- Высота5 мм
- Ширина52 мм
- Длина55 мм
- Вес6 кг
- Размер52*52*47
- Цветжелтый
- эксклюзивная форма столешницы (треугольник Рело)
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