Характеристики товара
Описание
- стильная конфигурация и форма ,
- в базе изделия ,устойчивое металлическое полнотелое основание
- отделка выполнен
Основные характеристики
- Высота55 мм
- Ширина43 мм
- Длина5 мм
- Диаметр43 мм
- Вес5 кг
- Размер55*43*43
- стильная конфигурация и форма ,
- в базе изделия ,устойчивое металлическое полнотелое основание
- отделка выполнен
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