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Столик из массива манго, Малати - фото 1Столик из массива манго, Малати - фото 2Столик из массива манго, Малати - фото 3

Столик из массива манго, Малати

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Комплект столиков Амита

Характеристики товара

Описание

- стильная конфигурация и форма ,

- в базе изделия ,устойчивое металлическое полнотелое основание

- отделка выполнен

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Основные характеристики

  • Высота55 мм
  • Ширина43 мм
  • Длина5 мм
  • Диаметр43 мм
  • Вес5 кг
  • Размер55*43*43

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