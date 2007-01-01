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Настоящее фото товара Журнальный столик Авалон 122*66 серый мрамор сталь серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Авалон 122*66 серый мрамор сталь серебро
26 оценок
17 99057
40 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Журнальный столик Авалон 122*66 серый мрамор сталь серебро - фото 1Журнальный столик Авалон 122*66 серый мрамор сталь серебро - фото 2Журнальный столик Авалон 122*66 серый мрамор сталь серебро - фото 3Журнальный столик Авалон 122*66 серый мрамор сталь серебро - фото 4Журнальный столик Авалон 122*66 серый мрамор сталь серебро - фото 5
Распродажа

Журнальный столик Авалон 122*66 серый мрамор сталь серебро

Артикул: CH-050-258
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина1220 мм
  • Высота465 мм
  • Вес36 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Авалон 122*66 серый мрамор каркас нержавеющая сталь серебро

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина1220 мм
  • Высота465 мм
  • Вес36 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1350 мм
  • Высота упаковки720 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки39.3 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики1350
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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