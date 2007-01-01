Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Авалон 122*66 серый мрамор каркас нержавеющая сталь серебро
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина1220 мм
- Высота465 мм
- Вес36 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1350 мм
- Высота упаковки720 мм
- Глубина упаковки100 мм
- Вес упаковки39.3 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики1350
- Изделия стопируютсяНет