Журнальный стол ВОЯЖ, ротанг

9 оценок

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Журнальный стол ВОЯЖ, ротанг

4.3
21 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Квадратный журнальный стол «Вояж» со стеклянной столешницей дополнит комплекты с диванами и креслами из той же коллекции. Столик удобен для сервировки чая или кофе для небольшой компании. Отдельная полка для хранения журналов и прочих полезных мелочей помогает навести порядок и освобождает место на столе.

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Основные характеристики

  • Вес15 кг
  • Ширина800 мм
  • Высота480 мм
  • Глубина800 мм

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