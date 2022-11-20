Кофейный стол ЛАУНЖ

13 оценок

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Кофейный стол ЛАУНЖ

4.3
9 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Компактный кофейный столик «Лаунж» в форме куба придётся кстати интерьерам разных стилевых направлений. За счёт своей компактности незаметно впишется в комплекты модульной мебели из той же коллекции. Столик удобен для размещения всяких полезных мелочей и декоративных элементов.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм

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