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Журнальный столик Стар

Артикул: CH-049-493
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный журнальный столик Стар. Круглая столешница выполнена из МДФ и покрыта шпоном из ясеня. Высокие бортики по краям предотвращают падение предметов со столика и добавляют удобства при использовании. Металлический каркас в черном цвете выдерживает нагрузку до 50 кг. Столик станет практичным дополнением интерьера спальни или прихожей.

Высота столика: 44,5 см. Диаметр: 45,5 см.

Покрытие столешницы: шпон

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Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Высота445 мм
  • Глубина455 мм
  • Вес2.9 кг
  • Максимальная нагрузка50 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки130 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки3.30 кг

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