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Настоящее фото товара Журнальный столик Стар, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Стар
26 оценок
6 990
Товар в корзине. Перейти
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Журнальный столик Стар

Артикул: CH-049-493
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина455 мм
  • Глубина455 мм
  • Высота445 мм
  • Вес2.9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Стар металлический каркас столешница светлое дерево

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина455 мм
  • Высота445 мм
  • Вес2.9 кг
  • Максимальная нагрузка50 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки130 мм
  • Вес упаковки3.3 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Габариты упаковки для логистики480
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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