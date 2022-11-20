Характеристики товара
Описание
Лаконичный журнальный столик Стар. Круглая столешница выполнена из МДФ и покрыта шпоном из ясеня. Высокие бортики по краям предотвращают падение предметов со столика и добавляют удобства при использовании. Металлический каркас в черном цвете выдерживает нагрузку до 50 кг. Столик станет практичным дополнением интерьера спальни или прихожей.
Высота столика: 44,5 см. Диаметр: 45,5 см.
Покрытие столешницы: шпон
Основные характеристики
- Ширина455 мм
- Высота445 мм
- Глубина455 мм
- Вес2.9 кг
- Максимальная нагрузка50 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал столешницыМДФ
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки130 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки3.30 кг