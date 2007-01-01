Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Стар металлический каркас столешница светлое дерево
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина455 мм
- Глубина455 мм
- Высота445 мм
- Вес2.9 кг
- Максимальная нагрузка50 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки130 мм
- Вес упаковки3.3 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Габариты упаковки для логистики480
- Изделия стопируютсяНет