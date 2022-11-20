Товар в корзине. Перейти
Набор журнальных столиков Селена 60 и 45 см стекло белый мрамор сталь золото - фото 1

Набор журнальных столиков Селена 60 и 45 см стекло белый мрамор сталь золото

Артикул: CH-050-239
7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Консоль Авалон 122*41 серый мрамор сталь, темный хром
Консоль Авалон 122*41 серый мрамор сталь, темный хром
Следующий Набор журнальных столиков Селена 60 и 45 см стекло черный мрамор сталь золото
Консоль Авалон 122*41 серый мрамор сталь, темный хром

Характеристики товара

Описание

Два журнальных столика с белой круглой столешницей под мрамор разного размера в наборе. Столешница выполнена из закаленного стекла. Каркас изготовлен из нержавеющей стали с гальваническим покрытием с применением нитрида титана. Такое покрытие обладает рядом преимуществ:

- ровное и стойкое покрытие
- высокие эстетические качества
- длительный срок службы
- покрытие не осыпается
- высокая прочность к механическим повреждениям

На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают напольное покрытие.

Размеры большого столика - 45*60*60 см. Размеры малого столика - 40*45*45 см.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота400/450 мм
  • Диаметр450/600 мм
  • Вес13.8 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал ножекметалл
  • Цветбелый, золотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Вес упаковки16.70 кг

Похожие товары

Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичныйНастоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
14

Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный

Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловыйНастоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
17

Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый

В наличии 4 шт.
Стол-пуф БонанзаНастоящее фото товара Стол-пуф Бонанза, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
11

Стол-пуф Бонанза

Кофейный столик Aurora, белыйНастоящее фото товара Кофейный столик Aurora, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
15

Кофейный столик Aurora, белый

Кофейный столик Aurora, черныйНастоящее фото товара Кофейный столик Aurora, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
12

Кофейный столик Aurora, черный

Набор кофейных столиков Duo, итальянский орехНастоящее фото товара Набор кофейных столиков Duo, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена
5

Набор кофейных столиков Duo, итальянский орех

Набор кофейных столиков Duo, серая лаваНастоящее фото товара Набор кофейных столиков Duo, серая лава, произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена
8

Набор кофейных столиков Duo, серая лава

Набор кофейных столиков Tango, темно-синийНастоящее фото товара Набор кофейных столиков Tango, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
12 890
Оптовая цена
13

Набор кофейных столиков Tango, темно-синий

В наличии 6 шт.
Набор кофейных столиков Tango, темно-синий, черные ножкиНастоящее фото товара Набор кофейных столиков Tango, темно-синий, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
10 99015
12 890 ₽Оптовая цена
14

Набор кофейных столиков Tango, темно-синий, черные ножки

В наличии 53 шт.
Стол журнальный Мунлайт Мини, черный, латуньНастоящее фото товара Стол журнальный Мунлайт Мини, черный, латунь, произведённого компанией ChiedoCover
191 090
Оптовая цена
3

Стол журнальный Мунлайт Мини, черный, латунь

С этим товаром покупают
Стол Лофт 15Настоящее фото товара Стол Лофт 15, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
25

Стол Лофт 15

Стол С-46Настоящее фото товара Стол С-46, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена
9

Стол С-46

Настоящее фото товара Стол сервировочный Поло, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена
9

Стол сервировочный Поло

Настоящее фото товара Подкатной столик Фаворит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
9

Подкатной столик Фаворит

Настоящее фото товара Стол сервировочный Ральф, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена
2

Стол сервировочный Ральф

Стол Shuttle, многофункциональный, свтелое дерево/ белыйНастоящее фото товара Стол Shuttle, многофункциональный, свтелое дерево/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
10

Стол Shuttle, многофункциональный, свтелое дерево/ белый

В наличии 355 шт.
Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белыйНастоящее фото товара Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
15

Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белый

Другие товары из разделастолы
Настоящее фото товара Стол Rolf на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стол Rolf на металлокаркасе

Настоящее фото товара Стол Brick ST, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
16

Стол Brick ST

Настоящее фото товара Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
9

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

Стол Asti FotoНастоящее фото товара Стол Asti Foto, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
12

Стол Asti Foto

Стол VisionНастоящее фото товара Стол Vision, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
2

Стол Vision

Стол GenevaНастоящее фото товара Стол Geneva, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
3

Стол Geneva

Стол Лофт 81Настоящее фото товара Стол Лофт 81, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
9

Стол Лофт 81