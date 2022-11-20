Характеристики товара
Описание
Два журнальных столика с белой круглой столешницей под мрамор разного размера в наборе. Столешница выполнена из закаленного стекла. Каркас изготовлен из нержавеющей стали с гальваническим покрытием с применением нитрида титана. Такое покрытие обладает рядом преимуществ:
- ровное и стойкое покрытие
- высокие эстетические качества
- длительный срок службы
- покрытие не осыпается
- высокая прочность к механическим повреждениям
На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают напольное покрытие.
Размеры большого столика - 45*60*60 см. Размеры малого столика - 40*45*45 см.
Основные характеристики
- Высота400/450 мм
- Диаметр450/600 мм
- Вес13.8 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал ножекметалл
- Цветбелый, золотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Объём упаковки0.23 м3
- Вес упаковки16.70 кг