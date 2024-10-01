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Стол Dorian

Артикул: CH-035-476
36 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 70
Высота: 76
Длина: 70


Вес одного: 20.7
Объем одного: 0.095
Количество мест: 2
Количество в упаковке: 1
Форма столешницы: круглый
Цвет: white / gold
Размер упаковки 1: 750 x 750 x 70
Размер упаковки 2: 670 x 490 x 130

Материал каркаса: металл
Материал ножек: металл
Материал столешницы: МДФ
Цвет каркаса: Золотой

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота760 мм
  • Диаметр700 мм
  • Вес20.7 кг
  • Цвет столешницыБелый
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаКруглая
  • Материал ножекметалл

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