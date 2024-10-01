Характеристики товара
Описание
Ширина: 70
Высота: 76
Длина: 70
Вес одного: 20.7
Объем одного: 0.095
Количество мест: 2
Количество в упаковке: 1
Форма столешницы: круглый
Цвет: white / gold
Размер упаковки 1: 750 x 750 x 70
Размер упаковки 2: 670 x 490 x 130
Материал каркаса: металл
Материал ножек: металл
Материал столешницы: МДФ
Цвет каркаса: Золотой
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина700 мм
- Высота760 мм
- Диаметр700 мм
- Вес20.7 кг
- Цвет столешницыБелый
- Страна изготовленияКитай
- ФормаКруглая
- Материал ножекметалл