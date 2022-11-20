Характеристики товара
Описание
Обеденный стол с круглой столешницей. Изделие изготовлено из акрилового камня и шпона.
Материал подстолья акриловый камень, покрытие эмаль, тонировка (эмаль цвет золото глянцевый)
Материал столешницы MDF шпонированный тонировка (эмаль цвет золото глянцевый)
Дизайнерский обеденный стол делает картину гостиной или кухни полной. Зона отдыха выглядит завершенной вместе со столом. Дизайнеры мебели полны энтузиазма и создают неповторимые модели. За столом собираются компании и близкие родственники за обедом или ужином, поэтому он должен отвечать всем запросам хозяев. Но главное – это стиль и качество. Эти два параметра превыше всего. Если вы любитель экстравагантного, то стоит отдать предпочтение дизайнерской модели, она обязательно скрасит интерьер и превратит пространство в изысканное место
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина1000 мм
- Длина1000 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяакрил