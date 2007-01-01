Стул Наполеон старинный орех, деревянный
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Наполеон белый, деревянный - с белой подушкой
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой
Стул Наполеон с подушкой, подушка гобелен Земляничные воры морской, каркас бук
Стул Наполеон Красный, деревянный
Стул Наполеон Коричневый, деревянный
Стул Наполеон Бронза, деревянный
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стул Наполеон золотой, деревянный - с белой подушкой
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стул Наполеон серебро, деревянный - с белой подушкой
Стул Наполеон, патина с бронзой
Стул Наполеон с подушкой, велюр Velutto 03, каркас бук
Стул Наполеон, патина с серебром
Стул Наполеон, патина белая, с оливковой подушкой
Стул Наполеон с подушкой, экокожа Favorit 10, RAL 3003
Стул Наполеон Зеленый, с подушкой
Стул Наполеон Зеленый, деревянный