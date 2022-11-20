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Стул Наполеон Зеленый, деревянный

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Стул Наполеон Коричневый, деревянный

Характеристики товара

Описание

Нагрузка: до 150 кг

Материал: дерево

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Ширина400 мм
  • Цветзеленый

Варианты каркаса

Стул Наполеон Зеленый, деревянный - каркас в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Стул Наполеон Зеленый, деревянный - каркас в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Наполеон Зеленый, деревянный - каркас в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Наполеон Зеленый, деревянный - каркас в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Наполеон Зеленый, деревянный - каркас в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Наполеон Зеленый, деревянный - каркас в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Наполеон Зеленый, деревянный - каркас в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Наполеон Зеленый, деревянный - каркас в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Наполеон Зеленый, деревянный - каркас в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Наполеон Зеленый, деревянный - каркас в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Наполеон Зеленый, деревянный - каркас в цвете Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Стул Наполеон Зеленый, деревянный - каркас в цвете Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Стул Наполеон Зеленый, деревянный - каркас в цвете Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Стул Наполеон Зеленый, деревянный - каркас в цвете Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Стул Наполеон Зеленый, деревянный - каркас в цвете Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Стул Наполеон Зеленый, деревянный - каркас в цвете Морилка ВенгеМорилка Венге

Стул Наполеон Зеленый, деревянный — выполненные заказы

Фотография товара Стулья Наполеон, деревянные , RAL 6018 от компании ChiedoCover.Стулья Наполеон, деревянные , RAL 6018Фотография товара Стул Наполеон, старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Наполеон, старинный орехФотография товара Стул Наполеон, зелёный со встроенной подушкой от компании ChiedoCover.Стул Наполеон, зелёный со встроенной подушкойФотография товара Cтул Наполеон, патина орех от компании ChiedoCover.Cтул Наполеон, патина орехФотография товара Стул Наполеон, патина золото от компании ChiedoCover.Стул Наполеон, патина золотоФотография товара Стул Наполеон, старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Наполеон, старинный орех Фотография товара Стул Наполеон, патина спецэффект серебро от компании ChiedoCover.Стул Наполеон, патина спецэффект сереброФотография товара Стул Наполеон, черный с белой патиной от компании ChiedoCover.Стул Наполеон, черный с белой патинойФотография товара Стул Наполеон зеленый, стул Кьявари коричневый от компании ChiedoCover.Стул Наполеон зеленый, стул Кьявари коричневыйФотография товара Стул Наполеон деревянный, зеленый, желтый от компании ChiedoCover.Стул Наполеон деревянный, зеленый, желтый
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