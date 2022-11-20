Характеристики товара
Описание
Нагрузка: до 150 кг
Материал: дерево
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Ширина400 мм
- Цветзеленый
Нагрузка: до 150 кг
Материал: дерево
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
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