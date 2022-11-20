Характеристики товара
Описание
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Материал каркасадерево
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветзолотой
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
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