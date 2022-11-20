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Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой - фото 1Видеообзор стула Наполеон - ChiedoCover - видео 2Видеообзор стула Наполеон с патиной производства ChiedoCover - видео 3

Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Материал каркасадерево
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветчерный

Варианты каркаса

Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Морилка ВенгеМорилка Венге

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