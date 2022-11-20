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          Фотография Стул Наполеон Зеленый, с подушкой от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Стул Наполеон Зеленый, с подушкой

          4.2
          от шт14 670 ₽
          от шт103 590 ₽
          от шт1003 480 ₽
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          Стул Наполеон Зеленый, с подушкой
          Стул Наполеон Зеленый, с подушкой
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          Стул Наполеон Зеленый, с подушкой

          4.2
          3590 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота915 мм
          • Ширина400 мм
          • Глубина460 мм
          • Высота до сиденья425 мм
          • Материал каркасадерево

          Варианты каркаса

          Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036Морилка Органика белыйМорилка Органика белыйМорилка Светлый орехМорилка Светлый орехМорилка НатуральныйМорилка НатуральныйМорилка Красное деревоМорилка Красное деревоМорилка Старинный орехМорилка Старинный орехМорилка ВенгеМорилка Венге

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