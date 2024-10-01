Джиггер «Пробар» с делениями, сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Пробар» 20/40 мл, сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Пробар» 25/50 мл, с делениями сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Пробар» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Пробар» 30/60 мл, сталь нержавеющая, серебряный
Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/60 мл, сталь нержавеющая, черный
Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 30/45 мл сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Пробар Премиум Солар» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный
Джиггер «Пробар Премиум Мотиво» с орнаментом, сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Мотиво» 30/45 мл с орнаментом сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер с насадками пластик прозрачный, черный
Джиггер «Пробар» 20/40 мл, сталь нержавеющая, медный