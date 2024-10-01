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Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 30/45 мл сталь нержавеющая, серебристый - фото 1Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 30/45 мл сталь нержавеющая, серебристый - фото 2Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 30/45 мл сталь нержавеющая, серебристый - фото 3

Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 30/45 мл сталь нержавеющая, серебристый

Артикул: CH-058-231
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота118 мм
  • Диаметр49/45 мм
  • Вес0,76 кг
  • Объем0,03/0,45 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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