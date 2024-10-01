Товар в корзине. Перейти
Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/60 мл, сталь нержавеющая, черный - фото 1Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/60 мл, сталь нержавеющая, черный - фото 2Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/60 мл, сталь нержавеющая, черный - фото 3Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/60 мл, сталь нержавеющая, черный - фото 4Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/60 мл, сталь нержавеющая, черный - фото 5Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/60 мл, сталь нержавеющая, черный - фото 6Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/60 мл, сталь нержавеющая, черный - фото 7

Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/60 мл, сталь нержавеющая, черный

Артикул: CH-058-229
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Мензурка, стекло, прозрачное
Фотография товара Мензурка, стекло, прозрачное от компании ChiedoCover.
Следующий Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 30/45 мл сталь нержавеющая, серебристый
Фотография товара Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 30/45 мл сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота83 мм
  • Диаметр45/52 мм
  • Вес0,102 кг
  • Объем0,03/0,06 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 5.1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 080

Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 5.1л

13
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0504
1 090 ₽Оптовая цена

Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевый

6
В наличии 384 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Ро Дизайн Бай Кевала» керамика, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 81010
7 500 ₽Оптовая цена

Салатник «Ро Дизайн Бай Кевала» керамика, черный

5
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от6 200

Нож для хлеба «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

13
В наличии 6 шт.
Фотография товара Блюдо для запекания с ручкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для запекания с ручкой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Блюдо для запекания с ручкой

13
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Терка 4-х сторонняя «Проотель» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от810

Терка 4-х сторонняя «Проотель» сталь нержавеющая

12
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Экран для приготовления пиццы алюминий, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 700

Экран для приготовления пиццы алюминий, металлический

10
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Багет», длина 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Багет», длина 240мм

14
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Маррон Реативо» фарфор, 0,9л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 200
Оптовая цена

Блюдо «Маррон Реативо» фарфор, 0,9л

13
В наличии 19 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Сибарис», произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Сибарис»

9
В наличии 120 шт.

Другие товары из раздела джиггеры

Фотография товара Джиггер «Пробар» с делениями, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Пробар» с делениями, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от310

Джиггер «Пробар» с делениями, сталь нержавеющая, серебристый

15
В наличии 600 шт.
Фотография товара Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от610

Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый

14
В наличии 50 шт.
Фотография товара Джиггер «Пробар» 25/50 мл, с делениями сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Пробар» 25/50 мл, с делениями сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от280

Джиггер «Пробар» 25/50 мл, с делениями сталь нержавеющая, серебристый

10
В наличии 360 шт.
Фотография товара Джиггер «Пробар Премиум Солар» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Пробар Премиум Солар» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый , произведённого компанией ChiedoCover
от890

Джиггер «Пробар Премиум Солар» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый

15
В наличии 50 шт.
Фотография товара Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 280

Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый

7
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Джиггер «Пробар» 30/60 мл, сталь нержавеющая, серебряный , произведённого компанией ChiedoCover
от250

Джиггер «Пробар» 30/60 мл, сталь нержавеющая, серебряный

9
В наличии 1499 шт.
Фотография товара Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 280

Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный

7
В наличии 50 шт.
Фотография товара Джиггер «Пробар Премиум Мотиво» с орнаментом, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Пробар Премиум Мотиво» с орнаментом, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 680

Джиггер «Пробар Премиум Мотиво» с орнаментом, сталь нержавеющая, серебристый

10
В наличии 23 шт.
Фотография товара Джиггер «Мотиво» 30/45 мл с орнаментом сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Мотиво» 30/45 мл с орнаментом сталь нержавеющая, серебристый , произведённого компанией ChiedoCover
от1 610

Джиггер «Мотиво» 30/45 мл с орнаментом сталь нержавеющая, серебристый

5
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Джиггер с насадками пластик прозрачный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 460

Джиггер с насадками пластик прозрачный, черный

6
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/60 мл, сталь нержавеющая, черный
Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/60 мл, сталь нержавеющая, черный
от 1 450
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 5.1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 080

Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 5.1л

13
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0504
1 090 ₽Оптовая цена

Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевый

6
В наличии 384 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Ро Дизайн Бай Кевала» керамика, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 81010
7 500 ₽Оптовая цена

Салатник «Ро Дизайн Бай Кевала» керамика, черный

5
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от6 200

Нож для хлеба «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

13
В наличии 6 шт.