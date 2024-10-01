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Джиггер «Пробар» 30/60 мл, сталь нержавеющая, серебряный - фото 1

Джиггер «Пробар» 30/60 мл, сталь нержавеющая, серебряный

Артикул: CH-058-227
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Диаметр44 мм
  • Вес58 кг
  • Объем0,03/0,06 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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