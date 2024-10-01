Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота110 мм
- Диаметр44/45 мм
- Объем0,25/0,05 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Пресс для нарезки картофеля-фри, сталь нержавеющая
Ложка столовая «Саппоро бэйсик»
Линейка барная «Казадорес Бланко - Казадорес Аньехо»
Мадлер, сталь нержавеющая, серебристый
Вилка столовая «Визув», длина 188мм
Линейка барная «Вильям Лоусон»
Нож столовый «Оптима», длина 207мм
Вилка для рыбы «Аляска», сталь нержавеющая
Вилка для рыбы «Алайниа» сталь нержавеющая
Тарелка «Ресторан» для стейка
Джиггер «Пробар» 25/50 мл, с делениями сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Пробар Премиум Солар» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Афродита» 60/90 мл, с рисунком, сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Пробар» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Пробар» 30/60 мл, сталь нержавеющая, серебряный
Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/60 мл, сталь нержавеющая, черный
Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 30/45 мл сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Пробар Премиум Мотиво» с орнаментом, сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Мотиво» 30/45 мл с орнаментом сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер с насадками пластик прозрачный, черный