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Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый - фото 1Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый - фото 2Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый - фото 3Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый - фото 4Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый - фото 5

Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый

Артикул: CH-058-217
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота110 мм
  • Диаметр44/45 мм
  • Объем0,25/0,05 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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