Характеристики товара
Описание
Наличие мерного деления
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота75 мм
- Диаметр45 мм
- Вес0,44 кг
- Объем0,04/0,02 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Наличие мерного деления
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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