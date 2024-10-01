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Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный - фото 1Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный - фото 2

Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный

Артикул: CH-058-233
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота114 мм
  • Диаметр41/48 мм
  • Вес0,07 кг
  • Объем0,03/0,45 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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