Настоящее фото товара Стул 1205AM, металл, произведённого компанией ChiedoCover
Стул 1205AM, металл
4 690
Стул 1205AM, металл - фото 1Стул 1205AM, металл - фото 2Стул 1205AM, металл - фото 3Стул 1205AM, металл - фото 4
Стул 1205AM, металл

Артикул: CH-081-434
Основные характеристики
  • Длина410 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул металлический. Каркас - хромированная сталь, спинка и сиденье - жесткое. Сиденье - ламинированная фанера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина410 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4.4 кг
  • Материалметалл, фанера, хромированная сталь
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Вес упаковки4.70 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

