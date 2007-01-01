Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул 1213AM, произведённого компанией ChiedoCover
Стул 1213AM
13 оценок
4 890
Стул 1213AM - фото 1

Стул 1213AM

Артикул: CH-080-057
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Стул металлический. Каркас -хромированная сталь, спинка и сиденье - жесткое. Сиденье - ламинированная фанера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4.4 кг
  • Материал сиденьяфанера
  • Материал каркасаметалл
  • Цветвенге

Параметры упаковки

  • Вес упаковки4.70 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

