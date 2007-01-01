Характеристики товара
Описание
Стул металлический.
Каркас - полированная нержавеющая сталь, спинка и сиденье - жесткое. Сиденье - ламинированная фанера. Цвет: бук.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина390 мм
- Глубина530 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья390 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес5.5 кг
- Материалметалл, фанера, нержавеющая сталь
- Цветбук
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки4.50 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет