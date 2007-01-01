Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул 1214АМ бук, произведённого компанией ChiedoCover
Стул 1214АМ бук
13 оценок
6 290
Товар в корзине. Перейти
Стул 1214АМ бук - фото 1Стул 1214АМ бук - фото 2Стул 1214АМ бук - фото 3Стул 1214АМ бук - фото 4
NEW

Стул 1214АМ бук

Артикул: CH-081-891
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья390 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул металлический.
Каркас - полированная нержавеющая сталь, спинка и сиденье - жесткое. Сиденье - ламинированная фанера. Цвет: бук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материалметалл, фанера, нержавеющая сталь
  • Цветбук

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки4.50 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Eames DAR белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DAR белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул Eames DAR белый

41
В наличии 92 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSR белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 09039
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSR белый

26
В наличии 102 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Frankfurt пэчворк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Frankfurt пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29038
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Frankfurt пэчворк

26
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, лен, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, лен, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, лен, хром

35
Хит
Фотография товара Стул Терра, черные ножки, велюр голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, черные ножки, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29023
13 290 ₽

Стул Терра, черные ножки, велюр голубой

56
Фотография товара Кресло - стул Тибру, ясень, металл черный регулируемый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло - стул Тибру, ясень, металл черный регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от53 690
Оптовая цена

Кресло - стул Тибру, ясень, металл черный регулируемый

14
Хит
Фотография товара Стул Роза Диамант от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза Диамант, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59014
9 890 ₽

Стул Роза Диамант

11
Распродажа
Фотография товара Стул Casa темно-серый, велюр / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Casa темно-серый, велюр / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59027
13 090 ₽Оптовая цена

Стул Casa темно-серый, велюр / черный каркас

5
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Стул Florida, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Florida, оранжевый

15
Настоящее фото товара Стул Florida, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Florida, бежевый

9

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул пластиковый Trill Bistrot, агава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Trill Bistrot, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Trill Bistrot, агава

36
В наличии 6 шт.
Фотография товара Диван Абри серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Абри серый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена

Диван Абри серый

14
Фотография товара Стол журнальный ONLY тонированное стекло, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный ONLY тонированное стекло, черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Стол журнальный ONLY тонированное стекло, черный

33
Фотография товара Диван Кин, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кин, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Диван Кин, коричневый

32
Фотография товара Пристенный складной столик «Пола» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пристенный складной столик «Пола», произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Пристенный складной столик «Пола»

11
Фотография товара Диван hares velvet, denim от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван hares velvet, denim, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Диван hares velvet, denim

63
Фотография товара Комплект для отдыха «Пеланги» (мёд) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект для отдыха «Пеланги» (мёд), произведённого компанией ChiedoCover
от63 490
Оптовая цена

Комплект для отдыха «Пеланги» (мёд)

38
Фотография товара Диван Japan от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Japan, произведённого компанией ChiedoCover
73 590
Оптовая цена

Диван Japan

5
Фотография товара Диван-кровать угловой КАИР серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать угловой КАИР серый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890
Оптовая цена

Диван-кровать угловой КАИР серый

78
New
Фотография товара Диван Линейный, экокожа Elena 573Т, ножки бук, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Линейный, экокожа Elena 573Т, ножки бук, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490

Диван Линейный, экокожа Elena 573Т, ножки бук, морилка венге

11

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул деревянный Амиата орех / ваниль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Амиата орех / ваниль, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул деревянный Амиата орех / ваниль

49
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Стул Элайджа, пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Элайджа, пыльная роза

11
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Бежевый

5
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул Франк ПМ натур/графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ натур/графит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Франк ПМ натур/графит

5
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Франк ПМ чёрный/синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ чёрный/синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99018
8 490 ₽Оптовая цена

Стул Франк ПМ чёрный/синий

8
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул обеденный Walter, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Walter, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул обеденный Walter, бежевый

5
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул Fabricius черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fabricius черный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена

Стул Fabricius черный

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Эми, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эми, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Стул Эми, желтый

10
Настоящее фото товара Стул пластиковый Dune, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул пластиковый Dune, мятный

13
Фотография товара Стул Whispara от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Whispara, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Whispara

15
В наличии 16 шт.

Товар в корзине

Стул 1214АМ бук
Стул 1214АМ бук
6 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул пластиковый Trill Bistrot, агава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Trill Bistrot, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Trill Bistrot, агава

36
В наличии 6 шт.
Фотография товара Диван Абри серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Абри серый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена

Диван Абри серый

14
Фотография товара Стол журнальный ONLY тонированное стекло, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный ONLY тонированное стекло, черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Стол журнальный ONLY тонированное стекло, черный

33
Фотография товара Диван Кин, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кин, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Диван Кин, коричневый

32

Акции для вас

Новость от 10.07.2025 🎉 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 10% НА ВЕСЬ БАНКЕТНЫЙ ТЕКСТИЛЬ!
🎉 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 10% НА ВЕСЬ БАНКЕТНЫЙ ТЕКСТИЛЬ!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 24.09.2019 Наполеоновские скидки
Наполеоновские скидки

Какой элемент придает стулу оригинальность? Безусловно, это подушка!

Новость от 16.06.2021 Специальное предложение для дизайнеров интерьеров
Специальное предложение для дизайнеров интерьеров

Организовали встречу DESIGN BREAK, собрали творческую комьюнити и поближе познакомились с дизайнерами интерьеров, для которых мы предлагаем взаимовыгодное сотрудничество.