Характеристики товара
Описание
Стул металлический. Каркас - нержавеющая сталь полированная до зеркального вида. Спинка и сиденье - жесткое. Сиденье - ламинированная фанера. Цвет: темный орех, бук.
Упаковка:
Сидения картон по 5 шт-0,53х0,47х0,44. Ножки целлофан по 5 шт. 0,45х0,45х0,5.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина430 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья410 мм
- Вес4 кг
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет