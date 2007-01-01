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Настоящее фото товара Стул 1203АМ светлый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул 1203АМ светлый
133 оценки
4 890
Товар в корзине. Перейти
Стул 1203АМ светлый - фото 1Стул 1203АМ светлый - фото 2Стул 1203АМ светлый - фото 3Стул 1203АМ светлый - фото 4Стул 1203АМ светлый - фото 5

Стул 1203АМ светлый

Артикул: CH-003-076
133 оценки
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул металлический. Каркас - нержавеющая сталь полированная до зеркального вида. Спинка и сиденье - жесткое. Сиденье - ламинированная фанера. Цвет: темный орех, бук.

Упаковка:
Сидения картон по 5 шт-0,53х0,47х0,44. Ножки целлофан по 5 шт. 0,45х0,45х0,5.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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