Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина430 мм
- Высота870 мм
- Вес4 кг
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
Стул HANNA, белый
Кресло Ральф серое
Стул Texas экокожа, серый
Стул Диана велюр серый, ножки белые
Кресло LIBRA SOFT белое
Стул Дэгни
Стул Дэгни Грэйс
Стул Мирэлла
Стул Мирэлла Лайт
Стул Мирэлла Грэйс
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стул Gabi LUX велюр бежевый
Стул пластиковый Miss Bibi, черный
Стул Чикаго, золото, корона красная
Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром
Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото
Стул Керолайн, графитовый