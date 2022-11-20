Товар в корзине. Перейти
Стул Космикс - фото 1Стул Космикс - фото 2Стул Космикс - фото 3Стул Космикс - фото 4Стул Космикс - фото 5Стул Космикс - фото 6Стул Космикс - фото 7Стул Космикс - фото 8Стул Космикс - фото 9Стул Космикс - фото 10Стул Космикс - фото 11Стул Космикс - фото 12Стул Космикс - фото 13

Стул Космикс

Артикул: CH-051-532
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Бастер, серый
Стул Бастер, серый
Следующий Стул ученический Ламифорка, регулируемый
Стул Бастер, серый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота870 мм
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул HANNA, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
33

Стул HANNA, белый

Распродажа
Кресло Ральф сероеНастоящее фото товара Кресло Ральф серое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99031
11 490 ₽Оптовая цена
53

Кресло Ральф серое

В наличии 32 шт.
Распродажа
Стул Texas экокожа, серыйНастоящее фото товара Стул Texas экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99035
16 690 ₽Оптовая цена
47

Стул Texas экокожа, серый

В наличии 26 шт.
Распродажа
Стул Диана велюр серый, ножки белыеНастоящее фото товара Стул Диана велюр серый, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99021
12 490 ₽Оптовая цена
50

Стул Диана велюр серый, ножки белые

В наличии 46 шт.
Кресло LIBRA SOFT белоеНастоящее фото товара Кресло LIBRA SOFT белое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
43

Кресло LIBRA SOFT белое

В наличии 21 шт.
Стул ДэгниНастоящее фото товара Стул Дэгни, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
90

Стул Дэгни

Стул Дэгни ГрэйсНастоящее фото товара Стул Дэгни Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
66

Стул Дэгни Грэйс

Стул МирэллаНастоящее фото товара Стул Мирэлла, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена
40

Стул Мирэлла

Стул Мирэлла ЛайтНастоящее фото товара Стул Мирэлла Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена
51

Стул Мирэлла Лайт

Стул Мирэлла ГрэйсНастоящее фото товара Стул Мирэлла Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена
46

Стул Мирэлла Грэйс

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Наполеон Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29012
5 990 ₽
419

Стул Наполеон Серебро, деревянный

Распродажа
Стул Gabi LUX велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул Gabi LUX велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена
66

Стул Gabi LUX велюр бежевый

Стул пластиковый Miss Bibi, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
45

Стул пластиковый Miss Bibi, черный

Стул Чикаго, золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Чикаго, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
140

Стул Чикаго, золото, корона красная

Распродажа
Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитромНастоящее фото товара Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49031
4 990 ₽Оптовая цена
31

Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром

В наличии 100 шт.
Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото , произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
459

Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото

Стул Керолайн, графитовыйНастоящее фото товара Стул Керолайн, графитовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
5

Стул Керолайн, графитовый

Другие товары из раздела школьные ученические стулья

Настоящее фото товара Стул ученический Ламифорка, регулируемый, на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
109

Стул ученический Ламифорка, регулируемый, на колесной основе

Настоящее фото товара Стул ученический Асташка, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
115

Стул ученический Асташка, регулируемый

Настоящее фото товара Стул ученический Сош, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
124

Стул ученический Сош, регулируемый

Стул Самба, бежевый, каркас хромНастоящее фото товара Стул Самба, бежевый, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
44

Стул Самба, бежевый, каркас хром