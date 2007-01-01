Характеристики товара
Описание
Стул металлический. Каркас - нержавеющая сталь полированная до зеркального вида. Спинка и сиденье - жесткое. Сиденье - ламинированная фанера. Цвет: темный орех, бук.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина430 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес4 кг
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Вес упаковки4.70 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет