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Настоящее фото товара Стул 1203АМ темный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул 1203АМ темный
107 оценок
4 890
Товар в корзине. Перейти
Стул 1203АМ темный - фото 1Стул 1203АМ темный - фото 2Стул 1203АМ темный - фото 3

Стул 1203АМ темный

Артикул: CH-003-077
107 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул металлический. Каркас - нержавеющая сталь полированная до зеркального вида. Спинка и сиденье - жесткое. Сиденье - ламинированная фанера. Цвет: темный орех, бук.



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки4.70 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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