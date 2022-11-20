Характеристики товара
Описание
Ширина: 430 мм
Глубина: 450 мм
Высота: 890 мм
Высота до сиденья: 475 мм
Диаметр сиденья: 400 мм
Максимальная нагрузка: до 100 кг
Вес: 4.6 кг
Стопировка: не стопируются в собранном виде
Конструкция: сварная
Логистические данные:
Каркасы стопируются по 4-5 штук.
Сиденья отдельно. Упаковываются в стрейч-пленку.
Вес и объем при заказе 40 штук примерно : 4 м3, 200 кг
Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме.
Основные характеристики
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияРоссия