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Стул Венский с пластиковым сидением

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Характеристики товара

Описание

Ширина: 430 мм
Глубина: 450 мм
Высота: 890 мм
Высота до сиденья: 475 мм
Диаметр сиденья: 400 мм
Максимальная нагрузка: до 100 кг
Вес: 4.6 кг

Стопировка: не стопируются в собранном виде
Конструкция: сварная

Логистические данные:
Каркасы стопируются по 4-5 штук.
Сиденья отдельно. Упаковываются в стрейч-пленку.
Вес и объем при заказе 40 штук примерно : 4 м3, 200 кг

Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме.


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Основные характеристики

  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияРоссия

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