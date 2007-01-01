Характеристики товара
Описание
«Стильяно» - кровать из искусственного ротанга круглой формы. Она идеально подойдет для использования на открытом воздухе, в том числе и возле бассейна. Имеет соломенный оттенок.Данная модель имеет в основании прочный алюминиевый каркас, оплетенный вручную круглым ротангом и оснащена регулируемым козырьком, который ограничивает попадание солнечных лучей. Выполнен из водостойкой полиэфирной ткани.Мягкий матрас имеет съёмный чехол серо-коричневого цвета состоящих из высококачественного полиэстера с водоотталкивающей пропиткой, подлежит машинной стирке. Комплектацией предусмотрен набор из четырех серо-коричневых подушек - 450х450 мм и одного матраса - Ø1600 мм, высотой 60 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья380 мм
- Диаметр1850 мм
- Вес30 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый, серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1820 мм
- Высота упаковки720 мм
- Глубина упаковки1820 мм
- Вес упаковки41 кг
- Объём упаковки2.38 м3
- Изделия стопируютсяНет