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NEW

Стильяно плетеная кровать круглая, соломенный

Артикул: CH-077-089
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

«Стильяно» - кровать из искусственного ротанга круглой формы. Она идеально подойдет для использования на открытом воздухе, в том числе и возле бассейна. Имеет соломенный оттенок.Данная модель имеет в основании прочный алюминиевый каркас, оплетенный вручную круглым ротангом и оснащена регулируемым козырьком, который ограничивает попадание солнечных лучей. Выполнен из водостойкой полиэфирной ткани.Мягкий матрас имеет съёмный чехол серо-коричневого цвета состоящих из высококачественного полиэстера с водоотталкивающей пропиткой, подлежит машинной стирке. Комплектацией предусмотрен набор из четырех серо-коричневых подушек - 450х450 мм и одного матраса - Ø1600 мм, высотой 60 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья380 мм
  • Диаметр1850 мм
  • Вес30 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый, серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1820 мм
  • Высота упаковки720 мм
  • Глубина упаковки1820 мм
  • Вес упаковки41 кг
  • Объём упаковки2.38 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Стильяно плетеная кровать круглая, соломенный
Стильяно плетеная кровать круглая, соломенный
170 290
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