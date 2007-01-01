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Настоящее фото товара Барный стул Минт, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Минт, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка
77 оценок
10 490
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Минт, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка - фото 1Барный стул Минт, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка - фото 2Барный стул Минт, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка - фото 3Барный стул Минт, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка - фото 4Барный стул Минт, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка - фото 5Барный стул Минт, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка - фото 6Барный стул Минт, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка - фото 7
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Барный стул Минт, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Барный стул Минт, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Барный стул Минт, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Барный стул Минт, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Барный стул Минт, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Барный стул Минт, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка производства ChiedoCover
+30Реальное изображение товара 7 Барный стул Минт, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка производства ChiedoCover

Барный стул Минт, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка

Артикул: CH-024-858
77 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1080 мм
  • Высота до сиденья790 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1080 мм
  • Высота до сиденья790 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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Надёжная упаковка

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