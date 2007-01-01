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Настоящее фото товара Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб
43 оценки
19 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб - фото 1Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб - фото 2Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб - фото 3Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб - фото 4Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб - фото 5Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб - фото 6

Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб

Артикул: CH-021-526
43 оценки
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота1030 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 103 см. Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - белый; Ширина - 49; Глубина - 55; Высота - 103; Ширина сиденья - 47; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 50;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота1030 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес8 кг
  • Цветбелый, шампань
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья с подлокотниками

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки690 мм
  • Высота упаковки1220 мм
  • Глубина упаковки640 мм
  • Объём упаковки0.54 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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