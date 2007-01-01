Характеристики товара
Описание
Высота подлокотников: 103 см. Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - белый; Ширина - 49; Глубина - 55; Высота - 103; Ширина сиденья - 47; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 50;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина420 мм
- Высота1030 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес8 кг
- Цветбелый, шампань
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья с подлокотниками
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки690 мм
- Высота упаковки1220 мм
- Глубина упаковки640 мм
- Объём упаковки0.54 м3
- Изделия стопируютсяНет