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Настоящее фото товара Барный стул Минт, синий, без отстрочки, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Минт, синий, без отстрочки
50 оценок
10 990
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Минт, синий, без отстрочки - фото 1Барный стул Минт, синий, без отстрочки - фото 2Барный стул Минт, синий, без отстрочки - фото 3Барный стул Минт, синий, без отстрочки - фото 4Барный стул Минт, синий, без отстрочки - фото 5Барный стул Минт, синий, без отстрочки - фото 6Барный стул Минт, синий, без отстрочки - фото 7Барный стул Минт, синий, без отстрочки - фото 8Барный стул Минт, синий, без отстрочки - фото 9Барный стул Mint производства ChiedoCover - видео 10
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Барный стул Минт, синий, без отстрочки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Барный стул Минт, синий, без отстрочки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Барный стул Минт, синий, без отстрочки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Барный стул Минт, синий, без отстрочки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Барный стул Минт, синий, без отстрочки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Барный стул Минт, синий, без отстрочки производства ChiedoCover
+30Реальное изображение товара 7 Барный стул Минт, синий, без отстрочки производства ChiedoCover

Барный стул Минт, синий, без отстрочки

Артикул: CH-018-904
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1080 мм
  • Высота до сиденья790 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1080 мм
  • Высота до сиденья790 мм
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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