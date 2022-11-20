Барный стул Mint, синий, без отстрочки

82 оценкиХит продаж

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Барный стул Mint, синий, без отстрочки

4.6
8 290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Цветсиний
  • Ширина480 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1080 мм
  • Высота до сиденья790 мм

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