Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Ширина500 мм
- Глубина440 мм
- Материал сиденьявелюр
- Цветжелтый
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул Кроссбэк с патиной черный
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Стул пластиковый Cross, темно-серый
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех
Стул Тюльпан полубарный, велюр bella 21 синий
Кресло Бомбей
Барный стул Молли 10, красный
Барный стул Молли 9, серый
Барный стул Молли 8, белый
Барный стул Молли 7, песочный
Полубарный стул Mint, коричневый, с белой строчкой
Стул Tolix барный серебристый матовый