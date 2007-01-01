Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Барный стул Минт, корица, на основании лифт, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Минт, корица, на основании лифт
60 оценок
13 190
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Минт, корица, на основании лифт - фото 1Барный стул Минт, корица, на основании лифт - фото 2Барный стул Минт, корица, на основании лифт - фото 3Барный стул Минт, корица, на основании лифт - фото 4Барный стул Минт, корица, на основании лифт - фото 5Барный стул Минт, корица, на основании лифт - фото 6

Барный стул Минт, корица, на основании лифт

Артикул: CH-022-057
60 оценок
Основные характеристики
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Минт синий велюр, черная эмаль
Фотография товара Барный стул Минт синий велюр, черная эмаль от компании ChiedoCover.
Следующий Барный стул Минт, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка
Фотография товара Барный стул Минт, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99029
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр изумрудный

26
  • серый
  • зеленый
  • Стул Диана велюр сине-зеленый
Распродажа
Фотография товара Барный стул Лагер с подлокотниками, коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер с подлокотниками, коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 59026
7 490 ₽Оптовая цена

Барный стул Лагер с подлокотниками, коричневая кожа

58
  • серый
  • коричневый
  • фиолетовый
  • черный
В наличии 27 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Каса темно-серый, велюр / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Каса темно-серый, велюр / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от9 79026
13 090 ₽Оптовая цена

Стул Каса темно-серый, велюр / черный каркас

5
  • серый, черный
  • бежевый, черный
В наличии 1 шт.
Фотография товара Барный стул Buzz, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Buzz, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена

Барный стул Buzz, велюр серый

13
  • бежевый, серый
  • коричневый, черный
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, серый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, серый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, серый, хром

11
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул мягкий, черный, велюр, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, черный, велюр, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул мягкий, черный, велюр, каркас металл

12
Распродажа
Фотография товара Стул Конгсберг на пространственной раме, велюр светло-бежевый, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг на пространственной раме, велюр светло-бежевый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг на пространственной раме, велюр светло-бежевый, ножки металл

12
Фотография товара Стул Одди Оригинал Сквэр, велюр, пыльно-оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Оригинал Сквэр, велюр, пыльно-оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул Одди Оригинал Сквэр, велюр, пыльно-оливковый

5
  • бежевый
  • серый, черный
  • зеленый
  • синий, черный
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Флекс Оригинал, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стул Флекс Оригинал, велюр, серый

8
В наличии 295 шт.
Фотография товара Стул полубарный Бриф ВД, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Бриф ВД, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Стул полубарный Бриф ВД, велюр, синий

15
В наличии 8 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Зеленый

12
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Рэмо беленый дуб, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо беленый дуб, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо беленый дуб, синее

37
Распродажа
Фотография товара Кресло Манго, вельвет, оливковое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 49042
27 990 ₽Оптовая цена

Кресло Манго, вельвет, оливковое

26
  • голубой
  • зеленый
  • бежевый
В наличии 31 шт.
Фотография товара Кресло Магнус, Velvet салатовый/ орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Магнус, Velvet салатовый/ орех, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Кресло Магнус, Velvet салатовый/ орех

37
Фотография товара Кресло Форли, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форли, синий, произведённого компанией ChiedoCover
98 990

Кресло Форли, синий

5
Фотография товара Кресло Сенатор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сенатор, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло Сенатор

9
Фотография товара Кресло Felsin, белый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Felsin, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390
Оптовая цена

Кресло Felsin, белый велюр

9
  • голубой, черный
  • белый, черный
Фотография товара Кресло College CLG-435 MXH-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-435 MXH-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Кресло College CLG-435 MXH-A Black

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, микровелюр Альба 043, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, микровелюр Альба 043, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5908
8 190 ₽

Полукресло Фенди, микровелюр Альба 043, ножки бук, морилка старинный орех

57
Распродажа
Фотография товара Кресло Этна коричневое, основание золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Этна коричневое, основание золото, произведённого компанией ChiedoCover
26 79011
29 990 ₽

Кресло Этна коричневое, основание золото

11
В наличии 10 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул барный Крюгер, без подлокотников, черный

93
Хит
Фотография товара Полубарный стул Мила, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Мила, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Полубарный стул Мила, белый

90
Фотография товара Кресло College H-935L-2/Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-935L-2/Brown, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Кресло College H-935L-2/Brown

63
  • коричневый
  • Кресло College H-935L-2/Beige
  • черный
Фотография товара Стул на колесах Perfecto Roll, бирюзовая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Perfecto Roll, бирюзовая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Стул на колесах Perfecto Roll, бирюзовая экокожа

69
В наличии 94 шт.
Фотография товара Стул Осло велюр пыльно-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Осло велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стул Осло велюр пыльно-голубой

26
В наличии 27 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло деревянный для дома Фенди, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло деревянный для дома Фенди, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69015
7 790 ₽

Полукресло деревянный для дома Фенди, бежевый

47
Фотография товара Стул полубарный Логан велюр темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан велюр темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул полубарный Логан велюр темно-синий

26
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул барный Smile Grey Экокожа Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Smile Grey Экокожа Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 400
Оптовая цена

Стул барный Smile Grey Экокожа Оранжевый

12
  • серый
  • черный
  • оранжевый
В наличии 43 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Микс, рогожка ЭГИДА 031 САХАРА, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Микс, рогожка ЭГИДА 031 САХАРА, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49011
10 590 ₽

Стул Микс, рогожка ЭГИДА 031 САХАРА, ножки бук

11
Настоящее фото товара Стул Фаетон Вуд, синий, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена

Стул Фаетон Вуд, синий

14
  • серый
  • синий
В наличии 25 шт.

Товар в корзине

Барный стул Минт, корица, на основании лифт
Барный стул Минт, корица, на основании лифт
от 13 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Зеленый

12
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Рэмо беленый дуб, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо беленый дуб, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо беленый дуб, синее

37
Распродажа
Фотография товара Кресло Манго, вельвет, оливковое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 49042
27 990 ₽Оптовая цена

Кресло Манго, вельвет, оливковое

26
  • голубой
  • зеленый
  • бежевый
В наличии 31 шт.
Фотография товара Кресло Магнус, Velvet салатовый/ орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Магнус, Velvet салатовый/ орех, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Кресло Магнус, Velvet салатовый/ орех

37

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности