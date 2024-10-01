Ножи для декорирования и фигурной нарезки

Для декорирования

Для декорирования

26 товаров
Поварские

Поварские

17 товаров
Мусаты и точила

Мусаты и точила

2 товара
Для хлеба

Для хлеба

19 товаров
Для обвалки мяса

Для обвалки мяса

22 товара
Для тонкой нарезки

Для тонкой нарезки

33 товара
Для овощей и фруктов

Для овощей и фруктов

28 товаров
Для сыра

Для сыра

15 товаров
Для рубки

Для рубки

12 товаров
Для чистки

Для чистки

13 товаров
Для устриц и моллюсков

Для устриц и моллюсков

7 товаров
Консервные

Консервные

8 товаров
Ножницы кухонные

Ножницы кухонные

11 товаров
Держатели и подставки

Держатели и подставки

9 товаров
Настоящее фото товара Нож для томатов, цитрусовых, произведённого компанией ChiedoCover
270

Нож для томатов, цитрусовых

11
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
1 300

Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен

8
В наличии
Настоящее фото товара Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
780

Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен

11
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен, длина 180, произведённого компанией ChiedoCover
620

Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен, длина 180

8
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Нуазетка «Шар», сталь, полипропилен, диаметр 28мм, произведённого компанией ChiedoCover
350

Нуазетка «Шар», сталь, полипропилен, диаметр 28мм

10
В наличии
Настоящее фото товара Нож для цедры, сталь, полипропилен, длина 150мм, произведённого компанией ChiedoCover
280

Нож для цедры, сталь, полипропилен, длина 150мм

5
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен, длина 185мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 300

Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен, длина 185мм

7
В наличии
Настоящее фото товара Нож для удаления сердцевины, сталь, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
310

Нож для удаления сердцевины, сталь, полипропилен

5
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Нож-нуазетка «Шар», сталь,полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Нож-нуазетка «Шар», сталь,полипропилен

7
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен, диаметр 30мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 410

Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен, диаметр 30мм

6
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Нож для грейпфрута, сталь, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
840

Нож для грейпфрута, сталь, полипропилен

8
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Нож-нуазетка «Шар» сталь, полипропилен, диаметр 15мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 270

Нож-нуазетка «Шар» сталь, полипропилен, диаметр 15мм

7
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нож для удаления сердцевины, сталь, полипропилен, диаметр 17мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 110

Нож для удаления сердцевины, сталь, полипропилен, диаметр 17мм

15
В наличии 5 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Настоящее фото товара Нож фигурный для масла, сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
1 210

Нож фигурный для масла, сталь нержавеющая, полипропилен

11
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нуазетка «Сердце, сталь, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
890

Нуазетка «Сердце, сталь, полипропилен

6
В наличии
Настоящее фото товара Нож для удаления сердцевины, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
2 200

Нож для удаления сердцевины, сталь нержавеющая

11
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Слайсер для ананаса, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
1 710

Слайсер для ананаса, сталь нержавеющая

14
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нож для цедры, пластик, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
3 170

Нож для цедры, пластик, сталь нержавеющая

7
В наличии
Настоящее фото товара Нож для грейпфрута, сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Нож для грейпфрута, сталь нержавеющая, полипропилен

15
В наличии
Настоящее фото товара Нож для декоративной нарезки «Оранж», пластик, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
790

Нож для декоративной нарезки «Оранж», пластик, сталь

9
В наличии
Настоящее фото товара Нож карбовочный, пластик, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
2 040

Нож карбовочный, пластик, сталь нержавеющая

11
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Набор ножей для декоративной нарезки овощей, 3шт, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
3 030

Набор ножей для декоративной нарезки овощей, 3шт, сталь

10
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нож для декорации, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
3 110

Нож для декорации, сталь

10
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Набор ножей, изогнутое лезвие, 2шт, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
2 020

Набор ножей, изогнутое лезвие, 2шт, сталь нержавеющая

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нож для удаления сердцевины «Утилита», сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
290

Нож для удаления сердцевины «Утилита», сталь нержавеющая, пластик

8
В наличии
Настоящее фото товара Нож для фигурной нарезки «Китчен Тулс», шар сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
1 540

Нож для фигурной нарезки «Китчен Тулс», шар сталь нержавеющая

10
В наличии 1 шт.
Фильтры
Сбросить