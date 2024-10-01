В наличии 300 шт.

В наличии 300 шт.

Нож для томатов, цитрусовых

В наличии

В наличии

В наличии 7 шт.

В наличии 7 шт.

Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен

В наличии 24 шт.

В наличии 24 шт.

Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен, длина 180

В наличии

В наличии

В наличии 26 шт.

В наличии 26 шт.

Нож для цедры, сталь, полипропилен, длина 150мм

В наличии

В наличии

В наличии 72 шт.

В наличии 72 шт.

Нож для удаления сердцевины, сталь, полипропилен

В наличии 14 шт.

В наличии 14 шт.

В наличии 2 шт.

В наличии 2 шт.

В наличии 3 шт.

В наличии 3 шт.

Нож для грейпфрута, сталь, полипропилен

В наличии 1 шт.

В наличии 1 шт.

В наличии 5 шт.

В наличии 5 шт.

Нож для удаления сердцевины, сталь, полипропилен, диаметр 17мм

Доставка

от 2 дней по России и СНГ