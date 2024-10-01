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Нож для томатов, цитрусовых
Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен
Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен
Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен, длина 180
Нуазетка «Шар», сталь, полипропилен, диаметр 28мм
Нож для цедры, сталь, полипропилен, длина 150мм
Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен, длина 185мм
Нож для удаления сердцевины, сталь, полипропилен
Нож-нуазетка «Шар», сталь,полипропилен
Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен, диаметр 30мм
Нож для грейпфрута, сталь, полипропилен
Нож-нуазетка «Шар» сталь, полипропилен, диаметр 15мм
Нож для удаления сердцевины, сталь, полипропилен, диаметр 17мм
Нож фигурный для масла, сталь нержавеющая, полипропилен
Нуазетка «Сердце, сталь, полипропилен
Нож для удаления сердцевины, сталь нержавеющая
Слайсер для ананаса, сталь нержавеющая
Нож для цедры, пластик, сталь нержавеющая
Нож для грейпфрута, сталь нержавеющая, полипропилен
Нож для декоративной нарезки «Оранж», пластик, сталь
Нож карбовочный, пластик, сталь нержавеющая
Набор ножей для декоративной нарезки овощей, 3шт, сталь
Нож для декорации, сталь
Набор ножей, изогнутое лезвие, 2шт, сталь нержавеющая
Нож для удаления сердцевины «Утилита», сталь нержавеющая, пластик
Нож для фигурной нарезки «Китчен Тулс», шар сталь нержавеющая