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Нож для цедры, сталь, полипропилен, длина 150мм - фото 1

Нож для цедры, сталь, полипропилен, длина 150мм

Артикул: CH-058-760
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Глубина18 мм
  • Вес0.032 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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