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Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен, длина 180 - фото 1

Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен, длина 180

Артикул: CH-058-755
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина180 мм
  • Глубина20 мм
  • Вес0.046 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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