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Слайсер для ананаса, сталь нержавеющая - фото 1

Слайсер для ананаса, сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-785
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина210 мм
  • Глубина40 мм
  • Высота40 мм
  • Вес0.104 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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