Товар в корзине. Перейти
Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен - фото 1

Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен

Артикул: CH-058-753
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен
Фотография товара Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен от компании ChiedoCover.
Следующий Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен, длина 180
Фотография товара Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен, длина 180 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Глубина18 мм
  • Вес0.035 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 550мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 780
Оптовая цена

Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 550мм

7
В наличии 90 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши «Корабль», произведённого компанией ChiedoCover
от8 620
Оптовая цена

Блюдо для суши «Корабль»

11
В наличии 8 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Роял», длина 234мм, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽

Нож столовый «Роял», длина 234мм

9
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Трубочки «Спираль» без сгиба, полипропилен, разноцветный, произведённого компанией ChiedoCover
от150

Трубочки «Спираль» без сгиба, полипропилен, разноцветный

6
В наличии 97 шт.
Настоящее фото товара Мешалки для коктейлей «Жираф» полистирол, разноцветные, произведённого компанией ChiedoCover
от260

Мешалки для коктейлей «Жираф» полистирол, разноцветные

6
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Саппоро бэйсик», золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Саппоро бэйсик», золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Саппоро бэйсик», золотой

9
В наличии 480 шт.
Настоящее фото товара Щипцы универсальные, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Щипцы универсальные, сталь нержавеющая

13
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Агат», диаметр 150мм, произведённого компанией ChiedoCover
от380
Оптовая цена

Тарелка «Агат», диаметр 150мм

13
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от9604
990 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, зеленая

14
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Пати», диаметр 280мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 220
Оптовая цена

Блюдо «Пати», диаметр 280мм

12
В наличии 26 шт.

Другие товары из раздела ножи для декорирования и фигурной нарезки

Настоящее фото товара Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен, диаметр 30мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 410

Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен, диаметр 30мм

6
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Нож для грейпфрута, сталь, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Нож для грейпфрута, сталь, полипропилен

8
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Нож фигурный для масла, сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от1 210

Нож фигурный для масла, сталь нержавеющая, полипропилен

11
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нуазетка «Сердце, сталь, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Нуазетка «Сердце, сталь, полипропилен

6
В наличии
Настоящее фото товара Нож для удаления сердцевины, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 200

Нож для удаления сердцевины, сталь нержавеющая

11
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нож для грейпфрута, сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Нож для грейпфрута, сталь нержавеющая, полипропилен

15
В наличии
Настоящее фото товара Нож для декоративной нарезки «Оранж», пластик, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Нож для декоративной нарезки «Оранж», пластик, сталь

9
В наличии
Настоящее фото товара Нож карбовочный, пластик, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 040

Нож карбовочный, пластик, сталь нержавеющая

11
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Набор ножей, изогнутое лезвие, 2шт, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 020

Набор ножей, изогнутое лезвие, 2шт, сталь нержавеющая

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нож для фигурной нарезки «Китчен Тулс», шар сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 540

Нож для фигурной нарезки «Китчен Тулс», шар сталь нержавеющая

10
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен
Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен
от 780
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 550мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 780
Оптовая цена

Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 550мм

7
В наличии 90 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши «Корабль», произведённого компанией ChiedoCover
от8 620
Оптовая цена

Блюдо для суши «Корабль»

11
В наличии 8 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Роял», длина 234мм, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽

Нож столовый «Роял», длина 234мм

9
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Трубочки «Спираль» без сгиба, полипропилен, разноцветный, произведённого компанией ChiedoCover
от150

Трубочки «Спираль» без сгиба, полипропилен, разноцветный

6
В наличии 97 шт.