Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Высота1 мм
- Диаметр15 мм
- Вес0.042 кг
- Материалсталь
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Чашка бульонная «Кларет» фарфор, бежевая
Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный
Тарелка для пасты «Солэр», 0.18
Нож столовый «Элит», длина 120мм
Стрейнер «Проотель» для кувшина, сталь нержавеющая, серебристый
Чашка бульонная «Афродита» фарфор
Вилка для рыбы «Суперга», сталь нержавеющая
Лопата для пиццы квадратная«Аззурра» анодированный алюминий, синий
Тарелка для пасты «Виллоу»
Нож для томатов, цитрусовых
Нож для цедры, сталь, полипропилен, длина 150мм
Нож для грейпфрута, сталь, полипропилен
Нож для удаления сердцевины, сталь нержавеющая
Нож для цедры, пластик, сталь нержавеющая
Нож для декоративной нарезки «Оранж», пластик, сталь
Нож карбовочный, пластик, сталь нержавеющая
Нож для декорации, сталь
Набор ножей, изогнутое лезвие, 2шт, сталь нержавеющая
Нож для фигурной нарезки «Китчен Тулс», шар сталь нержавеющая
Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Чашка бульонная «Кларет» фарфор, бежевая
Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный
Тарелка для пасты «Солэр», 0.18