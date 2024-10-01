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Нуазетка «Шар», сталь, полипропилен, диаметр 28мм - фото 1

Нуазетка «Шар», сталь, полипропилен, диаметр 28мм

Артикул: CH-058-757
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина175 мм
  • Высота17 мм
  • Диаметр28 мм
  • Вес0.040 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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