Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина175 мм
- Высота17 мм
- Диаметр28 мм
- Вес0.040 кг
- Материалсталь
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Блюдо для подачи «Лопата», фарфор
Крышка, сталь нержавеющая, d200
Подставка-сушилка «Проотель», нержавеющая сталь
Чашка бульонная «Пати» фарфор, белая
Вилка столовая «Саппоро бэйсик», длина 190мм
Нож столовый, сталь нержавеющая
Тарелка для презентаций «Медитер», ширина 80мм
Блюдо для пиццы «Тина»
Ножницы кухонные «Проотель» сталь нержавеющая, пластик
Лопатка «Проотель», стальная
Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен
Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен
Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен, длина 185мм
Нож-нуазетка «Шар», сталь,полипропилен
Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен, диаметр 30мм
Нож для грейпфрута, сталь, полипропилен
Нож для декоративной нарезки «Оранж», пластик, сталь
Нож для декорации, сталь
Набор ножей, изогнутое лезвие, 2шт, сталь нержавеющая
Нож для фигурной нарезки «Китчен Тулс», шар сталь нержавеющая