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Нож для томатов, цитрусовых - фото 1

Нож для томатов, цитрусовых

Артикул: CH-058-749
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина230 мм
  • Вес0.040 кг
  • Цветсиний

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