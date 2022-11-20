Стул барный Касл красный

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Miura, черный
Стул барный Miura, черный
Следующий Стул барный Касл коричневый
Стул барный Miura, черный

Характеристики товара

Описание

Размер и вес
Габариты (ШхГхB), мм - 580 х 550 х 910 (1150)
Высота посадки, мм - 610 (820)
Глубина сиденья, мм - 430
Ширина сиденья, мм - 460
Размер основания. мм - Ø 385
Максимальная нагрузка, кг - 100
Вес Нетто, кг - 6,80
Данные для транспортировки
Объем упаковки (1 шт.), куб. м. - 0,15
Дополнительное описание
Покрытие металлокаркаса - Хром
Конструкция - Сборно-разборная

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота610/820 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес6.8 кг
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Стул Luberon с патинойНастоящее фото товара Стул Luberon с патиной, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
15

Стул Luberon с патиной

Кофейная пара 90 мл Royal Sutton 6, 48Настоящее фото товара Кофейная пара 90 мл Royal Sutton 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
7

Кофейная пара 90 мл Royal Sutton 6, 48

Разделочная доска торцевая из дуба МингоНастоящее фото товара Разделочная доска торцевая из дуба Минго, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
6

Разделочная доска торцевая из дуба Минго

Подстолье ER 3116Настоящее фото товара Подстолье ER 3116, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
7

Подстолье ER 3116

Настоящее фото товара Подстолье ER 3071, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
11

Подстолье ER 3071

Настоящее фото товара Подстолье ER 3070, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
15

Подстолье ER 3070

Другие товары из раздела

Стул барный Касл белыйНастоящее фото товара Стул барный Касл белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
7

Стул барный Касл белый

В наличии 31 шт.
Стул барный Купер WX белыйНастоящее фото товара Стул барный Купер WX белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
10

Стул барный Купер WX белый

Стул барный Купер WX красныйНастоящее фото товара Стул барный Купер WX красный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
9

Стул барный Купер WX красный

Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Стул барный Фокс 75 красныйНастоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Настоящее фото товара Стул барный Rainbow, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена
12

Стул барный Rainbow