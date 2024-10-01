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Коврик Ножки, 650гр

Артикул: CH-067-773
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина500 мм
  • МатериалМахровая ткань
  • Плотность650 г/м²
  • СоставХлопок

Отзывы

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