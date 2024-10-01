Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде краба, фарфор, 130 мл, 17 см, коричневый
Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный
Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде морского ежа, фарфор, 8 см, белый
Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», с крышкой, керамика, 16,5 см, черный
Емкость для закусок, 6 ячеек, дерево, 21 см
Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 55 мм
Емкость для закусок, 4 ячейки, дерево, 11,5 см
Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм
Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 45 мм
Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм
Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, черный, синий
Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 50 мл, 7 см, айвори
Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, коричневый
Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 100 мл, 75 мм, айвори
Емкость для закусок, «Тэкс-Мэкс», сталь нержавеющая, 83 мм, металлическая