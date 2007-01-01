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Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, коричневый - фото 1Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, коричневый - фото 2

Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, коричневый

Артикул: CH-062-307
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота60 мм
  • Диаметр95 мм
  • Цветкоричневый
  • ФормаКруглая

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от 1 080
1 090 ₽
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